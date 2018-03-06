Derbinin faturası açıklandı! İşte cezalar...

PDFK, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin faturasını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.03.2018 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağı belirtilmiştir.

“1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Benzer müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk olarak gerçekleştirilmesinden nedeniyle ÖĞÜT CEZASI ile cezalandırılmasına,

Benzer müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası muhalif takım sporcusuna karşın şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 DEVLETE AIT MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara anomali nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Benzer müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve fena tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde kupa kategorisinde konuk kulüp olduğu müsabakada öncelikle gerçekleştirilmesinden dolayı ÖĞÜT CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”

Tarih: 06.03.2018 16:29 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur