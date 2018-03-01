Demirkol’dan Yılmaz Vural’a sert çıkış! ‘O zaman git Almanya’da çalış’

Spread the love



















Demirkol, Galatasaray’da teknik direktör değişikliğinin temel sebeplerinden birinin yeterli kadro derinliğinin olmayış olduğunu ve hocanın bir takım oyunculardan verim almaya çalışırken başına iş açabileceğini söyledi.

Demirkol futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerine şu şekilde devam etti:

‘Muslera çok fena. Kendi standardında yok. Zaten formunda olsaydı Akhisar Belediyespor maçında o forma giymezdi. Form tutsun diye oynatıldığını düşünülüyorum. Muslera’nın karşısındaki her oyuncu artık gol atabileceğini düşünüyor.

Türkiye’nin 1 numaralı başkanı İlhan Cavcav bir defasında “UEFA Kupası adamakıllı zarar.” demişti bana. Bu halk şirketlerini böyle mi yönetiyor Allah aşkına?

Türkiye’de teknik direktör konusunda fazla bir sirkülasyonun olmasının iki nedeni var. Birincisi dolap dönüyor, ikincisi ise yöneticiler maalesef işi bilmiyor.

Yılmaz Vural, hâlâ Türk futbolunu eleştiriyor. O zaman git Almanya’da çalış kardeşim. Köln spor akademisinden değilmisin 3. turu atıyorsun. Hala böylece diyor böyle diyor. E sen yaptın kardeşim ben yapmadım ama.Bu sistemin içinde olan ben değilim ki.’

01 Mart 2018 Yılmaz Vural canlı yayında başkanla ağız dalaşı etti TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta daha sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor’da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı. İlgili Haberi Oku

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur