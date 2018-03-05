Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!
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Demirkol’dan Kocaman’a çok sert sözler!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile birlikte gündemi değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Iri’ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Demirkol’un değerlendirmeleri:

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”FENERBAHÇE HEZİMETE UĞRADI”
”Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan birincil maçta oyun olarak hezimete uğradı. İkincisindeyse 9 kişiyle alınan bir beraberlik var.

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Fenerbahçe stadına gelen bir takımın ayaklarının titremesi lüzumlu. Lakin gel gör ki senin ayakların titriyor. Böyle olunca da ortaya fazla kötü bir iç saha performansı çıkıyor.

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin komutanıdır. Dolayısıyla pozitif almak zorunda. Ben düş satsın demiyorum lakin seyirci ve takıma fena sirayet ediyor söyledikleri.”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”KONYASPOR’UN HOCASI GİBİ”
”Aykut Kocaman’ın söylediklerini Başakşehir teknik direktörü söylemiyor. Söyledikleri şeyleri Konyaspor teknik direktörü söylese anlarım.

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

“Kontrol elimizden gitti.” diyor. Yahu daha 10 hafta var. Sen zaten 10 hafta boyunca kazan, kazanan olursun.”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”KAMENI’NİN NESİ İYİ?”
”Fenerbahçe’nin önemli bir kaleci problemi var. Keza maddi hem de zeka olarak…

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Ve hiçbir ekip kalecisine rağmen kazanan olamaz. Kameni bilinmeyen bir kaleci değil, yıllardır piyasada. Lakin nesi iyi muhakkak yok.”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”TERİM VE GOMIS ÜSTÜNLÜK HEYECANI YARATMASA…”
”Fenerbahçe’de coşku değil. O yüzden tribünler bomboş. Mesela Fatih öğretmen ve Gomis üstünlük heyecanı yaratmasa da Galatasaray stadı dolar mı?”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”O DEVIR BİTTİ!”
”Takım, seyirciyi tribüne çekmeli. Aykut hoca “Ben bıktırıcı futbol oynatacağım ama stada gelin.” diyor. Yahu o görev bitti. Artık insanlar için çoğu ağırlama kaynağı var.”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”ŞENOL ÖĞRETMEN VE AYKUT ÖĞRETMEN’NIN RUH HALİ KÖTÜ”
”Şenol Güneş ve Aykut Iri’ın ruh hali fazla fena. derhal ruh hali en iyi takım Galatasaray. Fatih Terim, milli takımdaki yaralarını kapatıyor.

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Şenol Güneş, kendisine sözlü tacizde bulunanlara “Bunlar Fenerbahçeli.” diyor. Nereden biliyorsun hocam ya?

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

Şenol hocam, sen Türkiye’nin zirvesindesin. Ne uğraşıyorsun bunlarla? Polis daha Fenerbahçe otobüsüne ateş edenleri bulamadı. Blokla gitsin.”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”GOMIS ÇOK SAYGIDEĞER”
”Gomis, fazla saygın bir futbolcu. Örneğin Kadıköy’de Gomis’e herhangi bir tepki gösterileceğini düşünmüyorum. Sevimli bir oyuncu çünkü…”

 

Demirkol'dan Kocaman'a çok sert sözler!

”GUARDIOLA, CENGİZ’İ İZLİYORDUR”
”Ben büyük kulüplerin Cengiz Ünder’i takip etmeye başladığını düşünüyorum. Örneğin Guardiola falan göz ucuyla izliyordur Cengiz’i.”

(Fanatik)

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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