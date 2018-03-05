Demirkol’dan Kocaman’a çok sert sözler!

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile birlikte gündemi değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Iri’ı sert sözlerle eleştirdi. İşte Demirkol’un değerlendirmeleri:
”FENERBAHÇE HEZİMETE UĞRADI”
”Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanan birincil maçta oyun olarak hezimete uğradı. İkincisindeyse 9 kişiyle alınan bir beraberlik var.
Fenerbahçe stadına gelen bir takımın ayaklarının titremesi lüzumlu. Lakin gel gör ki senin ayakların titriyor. Böyle olunca da ortaya fazla kötü bir iç saha performansı çıkıyor.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin komutanıdır. Dolayısıyla pozitif almak zorunda. Ben düş satsın demiyorum lakin seyirci ve takıma fena sirayet ediyor söyledikleri.”
”KONYASPOR’UN HOCASI GİBİ”
”Aykut Kocaman’ın söylediklerini Başakşehir teknik direktörü söylemiyor. Söyledikleri şeyleri Konyaspor teknik direktörü söylese anlarım.
“Kontrol elimizden gitti.” diyor. Yahu daha 10 hafta var. Sen zaten 10 hafta boyunca kazan, kazanan olursun.”
”KAMENI’NİN NESİ İYİ?”
”Fenerbahçe’nin önemli bir kaleci problemi var. Keza maddi hem de zeka olarak…
Ve hiçbir ekip kalecisine rağmen kazanan olamaz. Kameni bilinmeyen bir kaleci değil, yıllardır piyasada. Lakin nesi iyi muhakkak yok.”
”TERİM VE GOMIS ÜSTÜNLÜK HEYECANI YARATMASA…”
”Fenerbahçe’de coşku değil. O yüzden tribünler bomboş. Mesela Fatih öğretmen ve Gomis üstünlük heyecanı yaratmasa da Galatasaray stadı dolar mı?”
”O DEVIR BİTTİ!”
”Takım, seyirciyi tribüne çekmeli. Aykut hoca “Ben bıktırıcı futbol oynatacağım ama stada gelin.” diyor. Yahu o görev bitti. Artık insanlar için çoğu ağırlama kaynağı var.”
”ŞENOL ÖĞRETMEN VE AYKUT ÖĞRETMEN’NIN RUH HALİ KÖTÜ”
”Şenol Güneş ve Aykut Iri’ın ruh hali fazla fena. derhal ruh hali en iyi takım Galatasaray. Fatih Terim, milli takımdaki yaralarını kapatıyor.
Şenol Güneş, kendisine sözlü tacizde bulunanlara “Bunlar Fenerbahçeli.” diyor. Nereden biliyorsun hocam ya?
Şenol hocam, sen Türkiye’nin zirvesindesin. Ne uğraşıyorsun bunlarla? Polis daha Fenerbahçe otobüsüne ateş edenleri bulamadı. Blokla gitsin.”
”GOMIS ÇOK SAYGIDEĞER”
”Gomis, fazla saygın bir futbolcu. Örneğin Kadıköy’de Gomis’e herhangi bir tepki gösterileceğini düşünmüyorum. Sevimli bir oyuncu çünkü…”
”GUARDIOLA, CENGİZ’İ İZLİYORDUR”
”Ben büyük kulüplerin Cengiz Ünder’i takip etmeye başladığını düşünüyorum. Örneğin Guardiola falan göz ucuyla izliyordur Cengiz’i.”
(Fanatik)
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