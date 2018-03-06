Davide Astori'nin ölümü ile ilgili yeni gelişme
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Davide Astori’nin ölümü ile ilgili yeni gelişme

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın takım kaptanı Davide Astori’nin, kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan devlete ait ANSA ajansının haberine tarafından, Astori’nin otopsisi, Padova Üniversitesi Vasküler Patoloji Merkezi Başkanı Gaetano Thiene ve Udine Üniversitesi Adli Tabibi Carlo Moreschi kadar yapıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda “büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü” ifade edildi.

“Herhangi bir makroskobik semptom olmaksızın, olası bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak vefat” ifadesinin kullanıldığı otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Belirlenmiş teşhis için histolojik analiz yapılması gerektiği kayıtlı raporda, araştırmaların 60 gün içinde gerçekleşeceği de aktarıldı. Savcının imzaladığı izin kağıdıyla futbolcunun naaşı ailesine teslim edildi.

Astori’nin cenaze töreni 8 Mart Perşembe günü Floransa’da düzenlenecek. Ailenin ricası üstüne törenden herhangi bir fotoğraf ya da bakış alınmasına müsade verilmeyecek.

Tarih: 06.03.2018 23:12 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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