Chiellini: “Takım olarak inandık ve başardık. Kiev’e yolculuğumuz devam ediyor”

Juventus’un savunma oyuncusu Giorgio Chiellini, Tottenham Hotspur maçı sonrası Tivibu Spor’da Sinem Ökten’nin sorularını yanıtladı.

Chiellini‘nin açıklamalarından’un derledikleri şu şekilde:

“İnandık”

İnandık. Çok baskı olacağını evvelden de biliyorduk. Birincil güya ne dek kötü oynadığımıza inanamadık. Daha sakin olmalıydık, maça odaklanmalıydık. Eninde sonunda bir kısmet yakalayacağımızı skoru değiştireceğimizi biliyorduk. Çünkü Higuain, Dybala gibi skoru değiştirecek isimlere sahibiz. Tecrübenin koskocoman önemi var Şampiyonlar Ligi’nde. Bu maçtada gördük. Muhteşem bir duygu. Kiev’e yolculuğumuz devam ediyor. Bundan Böyle adece en büyük takımlar kaldı. Bundan sonradan işimiz daha kuvvet. Lakin birincil 8’e girdiğimiz için fazla mutluyuz.

“Tottenham mükemmel oyunculardan kurulu hızlı bir takım”

Birincil maç hakkındaki eleştiriler hakkında da konuşan Chiellini, “Evet ilk maç hakkında konuştuk, yaptığımız hatalar ortadaydı. Unutmayalım fakat Tottenham da çok iyi oyunculardan kurulu. Zinde bir rakibe karşı oynuyorsunuz, çabuk bir takım. Olur Ya en kayda değer özellikleri maddesel ve seri futbol oynamaları. Acı çekeceğimizi elbet biliyorduk. Birçok fırsat ellerine geçti lakin değerlendiremediler. Ekip olarak inandık ve başardık. Sonunda mutlu sona ulaştık.” açıklaması yaptı.

DIŞ HABER

Tarih: 08.03.2018 01:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur