CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-3 VakıfBank

2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ve VakıfBank, D Grubu’nun altıncı ve son haftasında karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakayı VakıfBank; 25-21, 25-22, 22-25 ve 26-24’lük setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından VakıfBank D Grubu’nu namağlup olarak lider tamamladı. Galatasaray ise grubu ikinci sırada noktaladı. Her iki temsilcimiz de bir üst tura (6’lı Play-off Turu) yükselmeyi başardı.

Temsilcilerimizin 6’lı Play-off Turu’ndaki rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından daha sonra yapılacak kura çekimiyle belli olacak. 27 Şubat 2018 Bursa BŞB, Kadınlar CEV Challenge Kupası`nda yarı finale yükseldi Kadınlar CEV Challenge Kupası´nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Belçika temsilcisi Hermes Oostende´yi rövanş mücadelesinde de aynı skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Helio Ormonde (Portekiz), David Fuentes Fernandez (İspanya)

GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Kosheleva, Gizem (L) (Aslı, Nursevil, İlkin, Cansu)

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Robinson, Cansu, Melis)

SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 24-26

SÜRE: 56 dakika (28, 27, 28, 30)