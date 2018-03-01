CANLI YAYIN: Survivor all star takımında gerginlik… Nihat Doğan ve Murat Ceylan… Survivor canlı izle!

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Ekranların vazgeçilmez komedi programı Survivor 2018 kasırga gibi esmeye devam ediyor. Survivor’ın yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler tv8 canlı yayınını internet üzerinden nasıl izlenir araştırıyor. Haberimizde yer alan link aracılığı ile Survivor yeni bölümünü canlı izleyebilirsiniz. Survivor yeni bölümde de kıyasıya uğraş yaşanacak. Survivor’da Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununu mücadelesini verirken, all star yarışmacılarının adasındaki kavga güne damgasını vuracak. Nihat Doğan’ın Ümit Karan ile birlikte takım arkadaşlarını eleştirdiği, Murat Ceylan’ı kasıt gösterdiği konuşmalar Survivor yeni bölüme damgasını vurdu. Günün en canlı alıcı olaylarının yer aldığı ve all star adasındaki gergin anlar Survivor yeni birim fragmanı içinde yer alıyor. Haberimizden ödül oyununu kazanının belli olacağı, all star adasında yaşanan tartışmayı kaçırmak istemeyenler Survivor 14. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayınlama akışına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR TV8 CANLI YAYIN

Survivor’da performansları en çok merak edilen isimlerin başında gelen Ümit Karan ile Nihat Doğan’ın arasındaki düşünce alışverişleri çok konuşulacak. Turabi’yi ima ederek, ad vermeden arkadaşlarını uğraş etmemekle eleştiren iki dinç yarışan birçok ekip arkadaşını da ad vererek eleştiriyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Canlı

02:15 Yemekteyiz

04:00 Gerçeğin Peşinde

05:30 Gel Konuşalım

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