CANLI YAYIN: Napoli Roma maçı canlı izle! Cengiz Ünder golünü attı! Napoli Roma hangi kanalda?

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Son haftalarda gösterdiği performansla Roma’yı sırtlayan ad olan Cengiz Ünder, Napoli Roma maçında ilk 11’de başlayıp, takımının 3 puan almasında katkı sağlamaya çalışacak. Shakhtar Donetsk ve Milan maçlarında kaybederek taraftarını üzer Roma, Serie A lideri Napoli’yi deplasmanda devirerek ayrıca moral bulmak, hem de eksik da olsa üstünlük şansını devam ettirmek istiyor. Napoli ise ikinci sıradaki Juventus ile arasındaki 4 puan farkının kapanmaması için Roma maçında 3 puanla ayrılmak istiyor. İtalya’da haftanın maçını kaçırmak isteyen futbol severler Napoli Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Napoli Roma maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

NAPOLİ ROMA MAÇI CANLI İZLE

NAPOLİ ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’da 27. hafta zarfında Napoli sahasında Roma’yı misafir edecek. 3 Mart Cumartesi TSİ 22.45’te San Paolo’da oynanacak maçı hakem Davide Massa yönetecek. Napoli-Roma maçı Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

7′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOL!!!

ANCORA LUI…. @cengizunder! LA PAREGGIAMO SUBITO! DAJE ROMA!#NapoliRomaa href=”https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ASRoma pic.twitter.com/DrPrTrSABi

— AS Roma (@OfficialASRoma) 3 Mart 2018