CANLI YAYIN: Burnley Everton maçını canlı izle! Cenk Tosun ilk golünü attı…

Bu sezon Premier Lig’de istediği performansı gösteremeyen Everton, Burnley deplasmanında 3 puanla dönerek moral istiyor. Ilk 11’leri belli olan Burnley Everton maçı kadrosunda Cenk Tosun sahada yerini alacak. Türk futbol severlerin yakında peşine düşüp takip ettiği Everton Burnley maçı için naklen yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, naklen yayın ekrana gelen Burnley Everton hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Burnley Everton maçı canlı izleyebileceğiniz naklen yayın linki…

EVERTON BURNLEY MAÇI CANLI İZLE

BURNLEY EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premiere Lig’in 29. haftasında Everton, Burnley ‘e konuk oluyor. 3 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30’da başlayacak olan uğraş, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

| More on @CenkTosun_‘s first #EFC goal:

“Sigurdsson has been brilliant so far. He gives the ball out wide left to Walcott. The England international’s cross is flicked on by Coleman and Tosun heads home with a top-quality finish! COYB!!”https://t.co/RtvdmtDHTF

— Everton (@Everton) 3 Mart 2018