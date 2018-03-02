CANLI İZLE: Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazanacak? Ümit Karan’ın büyük mutluluğu…

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Televizyonun fenomen programı Survivor hangi günler merak eden seyirciler Survivor bugün yayınlanacak mı araştırmaya başladı. Survivor’ın yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler tv8 canlı yayınını internet üzerinden nasıl izlenir araştırıyor. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Survivor yeni bölümünü canlı izleyebilirsiniz. Survivor yeni bölümde ödül oyunu için baştan piste çıkan all star ve gönüllüler takımının mücadeleleri nefes kesiyor. All star takımının önemli isimlerinde Ümit Karan adayı geri kazanmanın heyecanını yaşıyor ve gönüllüler hakkında olay talimat yapıyor. Günün en canlı tip olaylarının yer aldığı ve Survivor ödül oyununu kazanının belli olacağı heyecanlı yarışı kaçırmak istemeyenler Survivor 15. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayınlama akışına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR TV8 CANLI YAYIN

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Yemekteyiz

04:00 Gerçeğin Arkasında

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