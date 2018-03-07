Bursaspor’da Harun Tekin şoku!

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri’nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin peşinde topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, benzeri sahada çift kale maç ve yoklama pas oyunu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda dün yapılan çalışmada sağ dizinde baskı olan ve tedavisine başlanan kaleci Harun Tekin, bugünkü antrenmana çıkmadı.

Tecrübeli kalecinin, Osmanlıspor karşı forma giyip giyemeyeceğinin maç günü yapılacak son kontrolün arkasından kesin olacağı bildirildi.

Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın oluşturacağı antrenmanla devam edecek.

Tarih: 07.03.2018 17:08 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur