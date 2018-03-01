Bursaspor Başkanı Ali Ay: Sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum

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Bursaspor Klasik Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Buluşma Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise manâlı talimat yaptı. Başkan Ay, başkanlığa bitmiş namzet olup olmayacağı ile ilgili “Biz sabırlı insanlarız, Mayıs’ta görüşeceğiz. Başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ben de kararımı vereceğim” dedi. Yeşil-beyazlı ekibin son zamanlardaki durumunu değerlendiren başkan Ay, “Maalesef bazı şeyler olmuyor. Ben egosu olan bir insan değilim. Bu ekip hepimizin takımı. 5-6 maçtır olumsuz enerji yayılıyor. Birlik olalım, birlik olduğumuzda neler yapacağımız biliniyor. Ben bireysel olarak takımımızdan memnunum. Ama takım olma konusunda can sıkıntısı yaşadık. Bu yıl yaptığımız transferlerde yalnızca Sow konusunda kusur yaptığımızı düşünüyorum. O da bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta 11 başlayacak ve inşallah faydalı olacak. Bir önceki kurulda Le Guen bizim değerlerimizden bir tanesiydi. Biz Le Guen´i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı” diye konuştu.

26 Şubat 2018 Bursaspor antrenmanında gergin anlar Bursaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken Galatasaray maçında sakatlık yaşamış Bogdan Stancu antrenmana katılmadı. Uzlaşma Muavin ile Alper Berberoğlu ise antrenman esnasında bir kavga yaşadı. İlgili Haberi Oku

“OYUNCULARIMIZ LAF VERDİ”

Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmelerinin takımın üzerinde olumsuz bir tesir oluşturduğuna dikkat çekici eden başkan Ay, “Ilk yarıda topladığımız puanların çoğunu Kayserispor maçının peşinde kazandık. Bu yüzden fikstür de çok manâlı. Oyuncularımız da laf verdi. İnşallah Kayserispor maçını kazanacağız. 25 bine yakın kombine sattık, ancak sattığımız kombine Beşiktaş maçının bir günlük hasılatı. İmza günlerini devam ettirelim denildi. Ama o gün 3 bin birey gelmiş ve 60 adet ürün satılmış” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN GEMİ SU ALIYOR”

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Mutluluk ise “Bursaspor´un büyüklüğüne yakışır hamlelerinin yapılması gerektiğini daha önce belirtmiştim. Sayın başkanım artık bıçak kemiğe dayanmış hatta kemiğe zarar vermektedir. Hesaplı açıdan gösterilen çabayı saygıyla karşılıyoruz, ama sportif ve yönetimsel tablonun düzeltilememesi üzüntü vericidir. Başkan gemi su alıyor, sizin dalgalarla nasıl boğuştuğunuz yok, gemiyi limana nasıl yanaştırdığınız konuşulacaktır” açıklamasını yaptı.

23 Kasım 2017 Bursasporlu Aziz Behich: `Bursalı gibi hissediyorum` İlgili Haberi Oku

Mali Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat da son günlerde büyüyen bilet konusu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Akhisar maçı sonrası 12 Şubat günü itibarıyla ihbarlar geldi. Bunun ardındaki 13 Şubat´ta bilet satmak görevlisinin savunması istendi. Gerisinde tazminatsız olarak iş akdi feshedildi. Yoklama firmamıza konu ihbar edildi ve egzersiz başlandı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Bu belgeleri divana takdim ediyorum” biçiminde konuştu.

Üyeliklerinde 20 yılı dolduran ve Divan Kurulu üyeliğine hak şampiyon 91 üyenin isimleri okunarak kabul belgeleri Divan Kurulu kadar verilirken, konuşmaların arkasında buluşma sona erdi.

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