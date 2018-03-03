Bursaspor 84 gün sonra nefes aldı

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 şampiyon ayrıldı. Ligde 9 maç sonra galibiyete uzanan Timsah, neredeyse nefes aldı. Puanını 30’a yükselten yeşil-beyazlılar, oynadığı oyunla da alkış topladı. 84 gün sonradan başarı sevinci yaşamış Bursasporlu oyuncular, tekrar tekrar galibiyetler alarak çabuk açılmak istediklerini ifade etti.

Maçın önemini bildiklerini ifade eden Aziz Behich, uzun zamandır kazanamadıklarını hatırlatarak, “Pozitif bir şekilde maça başladık ve öyle bitirdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. mağdur durumda taraftarlarımız da bizi bırakmadı. Bunun üzerine kurmak istiyoruz. Sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah haftaya deplasmanda benzer performansı gösterip, 3 puanı elde etmek istiyoruz. Tüm oyuncular maçın önemini biliyordu. Tüm hafta çok çalıştık. Osmanlıspor maçı da kuvvet olacak. İyi bir takım ama kötü durumdalar şu lahza. İyi hazırlanacağız. İnşallah 3 puan ile Bursa’ya döneriz” dedi.

“Seriye bağlamak istiyoruz”

‘Kazanmamız gereken bir maçtı’ diyen Yusuf Erdoğan da şöyle konuştu:

“Stresli de olsa böyle maçlar daima hoş oluyor. Büyük camialarda oynadığınız süre bu baskıyı kaldırmanız gerekli. Yarım sıfır da olsa istiyorduk. Fazla pozisyona girdik ama bir tane atabildik. Sonuçta 3 puan aldık ve hoş. Maçın başından ardına kadar üstteki seviye bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bir tane pozisyon bile vermeden maçı bitirdik. İsteyince ve odaklanınca bazı şeylerin olduğunu bir kere daha gördük. Kendi sahamızda iyi oynuyorduk ama skor alamıyorduk haftalardır. Bugün de skoru da aldık, iyi de oynadık. Manâlı olan skora katkı maddesi sağlamaktı fakat pozisyona girdiğim ve kendimi verdiğim için mutluyum bugün. Takımıma hizmet vermek için buradayım. Kazanmak hoş. İnşallah diğer maçlarda benim attığım gollerle kazanırız. Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Takıma kırılma lazımdı. Bunu da başardık. İnşallah önümüzdeki maçlarda seriye bağlamak istiyoruz.”