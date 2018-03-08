Real Betis’in Nagatomo transferine Galatasaray engeli! Sol beki Riza Durmisi’yi satmak isteyen ve yerine Nagatomo’yu elde etmek isteyen La Liga ekibinin önünde sarı kırmızılıların olduğu belirtildi.

İspanyol basınına bulunan habere göre; 24 yaşındaki Danimarkalı sol beki Durmisi için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek isteyen Betis, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo’yu aktarma etmek istiyor.

öte yandan Japon sol bekin Galatasaray’da mutlu olmasının ve sezon sonunda sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncunun bonservisini Inter’den alma olasılığının Betis’in önündeki engel olduğu kaydedildi.

La Liga ekibinin, böylece başka alternatiflere yönelmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

Tarih: 08.03.2018 17:14 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur