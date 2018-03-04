Beşiktaş’ın Trabzonspor deplasmanındaki tek hedefi galibiyet!

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın akşam Trabzonspor’a misafir olacak.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yaparken Suat Arslanboğa dördüncü hakem olacak.

Özellikle deplasmanlarda kaybettiği puanlara rağmen iç saha galibiyetleri ile şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş, son iki haftada rakiplerinin puan kaybetmesi ile boy ile arasındaki puan farkını 3’e dek indirmişti.

Dün ise Medipol Başakşehir’in Göztepe’yi 2-0, Galatasaray’ın da Kardemir Karabükspor’u 7-0 yenmesinden sonra Siyah Beyazlıların boy ile olan farkı 1 maç eksikle 6 puana çıktı. Beşiktaş, yarın akşam Trabzonspor’u yenerek puan fakını her tarafta 3’e indirmek ve üstünlük iddiasını zinde yetişmek amacında olacak.

ZORLU ÇABUK TRABZONSPOR MAÇI İLE SÜRÜYOR

Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih’cilt 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, arkasında Fenerbahçe ile defalarca 2 kere karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası benzeri final birincil maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile engebeli fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş’ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.

QUARESMA’NIN YERİNE LENS Mİ ADRİANO’MU ?

Geçen haftaki Fenerbahçe maçına cezalı Talisca ve Pepe’den yoksun meydana çıkan Beşiktaş, Trabzonspor karşısına da Quaresma’dan faydalanamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta içi oynanan Türkiye Kupası sanki final ilk maçında kırmızı kart görebilen Portekizli yıldızın yokluğunda kimin oynayacağına maç günü karar verecek. Bu güne dek Quaresma’nın birincil yedeği olarak sürekli Jeremain Lens’e görev veren tecrübeli hoca, Hollandalı oyuncunun formsuzluğu karşısında yeni arayışlara girebilir.

Şenol Güneş’in Fenerbahçe maçından sonra büyük tepki çeken Lens’in yerine ara sıra sol önde oynayan Adriano’ya Trabzonda yeniden aynı görevi vermesi ihtimaller dahilinde. Adriano’nun sol önde oynaması halinde defansın solu Caner’e emanet edilecek. Buradaki 2’nci olasılık ise Adriano’nun arkada Caner’in önde oynaması seçeneği olacak.

Bu arada Şenol Güneş için şiddet bir tercih de takımın en formda isimlerinden biri olan Medel’i bu maçta stoperde mi yahut orta sahada mı oynatacağı konusu olacak. Her iki mevkide de üstün bir oyun ortaya koyan Medel, stoperde başlarsa orta sahada Oğuzhan’a yer açılacak, Tosic ve Vida ise protez bekleyecek. Eğer Medel orta sahada oynarsa bu defa Oğuzhan yedeğe geçip Vida ve Tosic’cilt biri stoper oynayacak.

Tecrübeli teknik adamın forvet konusundaki tercihini ise yine Negredo’dan yanlamasına kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ilk Fenerbahçe maçında 2 asist yapan, 2’nci Fenerbahçe maçında da takımının birincil golünü atan İspanyol forvet son derece formda.

Beşiktaş’ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel kadrosu Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo biçiminde. 04 Mart 2018 Şenol Güneş uyardı fakat Ricardo Quaresma gerçi kızardı! Beşiktaş’ın hocasının 2. yarıda oyuna aldığı Portekizli oyuncuya “Gerginlikten kaçın. Sakın kart görme” dediği ortaya çıktı. Quaresma’nın sözlerine kulak asmaması Güneş’i çıldırttı İlgili Haberi Oku

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR FAKAT TRABZON’DA KAZANIYOR

Beşiktaş’ın bu sezon şampiyonluk yarışında zirveyi bir türlü ele geçirememesinin en büyük sebebi deplasman maçlarında kaybettiği puanlar oldu.

12 deplasman maçında yalnızca 4 kez kazanabilen Siyah Beyazlılar, 5 birliktelik ve 3 bozgun ile deplasmanda 19 puan bıraktı. Deplasman maçlarında Aaytemiz Alanyaspor ve Göztepe serisinden bu yandan tekrar tekrar 2 galibiyeti olmayan Kara Kartallar, son 6 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkartarak fena bir istatistiğe imza attı.

Beşiktaş bu kötü istatistiğe rağmen Trabzon deplasmanlarında daha ayrıcalıklı görünüyor. Trabzonspor ile Trabzon’da oynadığı son üç maçı kazanan Siyah Beyazlılar, son yıllarda rakibine Trabzon’da kurduğu üstünlüğün avantajına güveniyor. 04 Mart 2018 Yok artık! İlgili Haberi Oku

YINE RISK! 4 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Son iki haftada cezalı futbolculardan dolayı sıkıntı yaşamış Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesinde de 4 futbolcu sarı kart suç oluşturan sınırında bulunuyor.

Siyah Beyazlı takımda Adriano, Oğuzhan, Medel ve Tolgay Arslan Trabzonspor karşısına 3’er sarı kart ile suç oluşturan sınırında çıkacak. Bu futbolcular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 25’inci haftada Vodafone Park’ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Bilindiği gibi Pepe ve Talisca, Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşmüş ve Fenerbahçe derbisinde yer alamamıştı. Ricardo Quaresma da hafta içinde oynanan 2’nci Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı olduğu için Trabzonspor aleyhinde takımını yalnız bırakacak.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur