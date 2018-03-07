Beşiktaş kayrılıyor mu? Metin Keçeli’den olay sözler!

Beşiktaş Kulübü Eski İkinci Başkanı Metin Keçeli, Ricardo Quaresma’ya bahşedilen cezayı değerlendirdi. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışına değinen Keçeli, TFF kurullarının çifte standart uyguladığını belirtti ve “Eğer Beşiktaş kayrılıyorsa neden şu anda zirvede değil” dedi.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Metin Keçeli’nin açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

2-0 biten Trabzonspor maçı hakkında

Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesini benim beklediğim gibi oynadı. Manâlı yıldız oyuncuları var ve derhal maçın gidişatını değiştiriyorlar. Adalet ettiği bir başarı aldı Beşiktaş.

Üstünlük hangi maçlardan geçiyor?

Gençlerbirliği daha form tutmamışken Beşiktaş Ankara’da maçı kaybetmişti. Bu sebeple büyük-minik maç kendimce yok. Lakin Galatasaray ve Başakşehir’i yendiğin lahza ikili averajları eline alıp öne geçiyorsun. Bu sebeple 2 maç Beşiktaş için çok manâlı olacak.

Quaresma’ya verilen 5 maçlık canice

Ben eski bir Beşiktaş yöneticisi olarak, lehimize hileli kararlar verilsin istemedim hiç. Hatta bundan dolayı Beşiktaş taraftarları göre eleştirildim. Lakin Quaresma’nın olayında bütün yükümlülük yalnızca Quaresma’ya verilmiş. Peki olayların içinde olan diğer oyunculara niçin canice verilmedi?

Beşiktaş kayrılıyor mu?

Caner Erkin’e 6 maç cinayet verilirken, başka futbolculara niçin böyle durumlarda cezalar verildi? Şimdi diyorlar ki “TFF Beşiktaş’ı kayırıyor.” Böyle bir şey var mı? Herkesin karşılıklı kanaati; en iyi kadronun Beşiktaş’ta olduğu yönünde. Soruyorum peki Beşiktaş neden bu durumda ve kayrılıyorsa niçin lider yok?

Quaresma’nın eksikliği takımı nasıl etkiler?

Kritik bazı maçlarda Quaresma çok faydalı değildi. Trabzonspor maçında iyi oynadı. Final maçlarında rakipler önlem almak zorunda kalıyordu ve bu sebeple gerekliydi. Rakipler için baskı unsuruydu ve yokluğu hissedilecektir.

Aykut Iri’a tenkit

Biz Beşiktaş olarak Talisca ve Pepe’nin yokluğunda ağlamadık. Hal böyleyken büyük bir kulübün antrenörü basına konuşurken, söze “Beşiktaş…” diye başlıyor. Bugün şampiyonluk şansı en yüksek olan takımlardan biri Beşiktaş’tır!

İndirim kazanç mi?

Quaresma’nın itirazından bence Beşiktaş indirim alacak. Orada bir durum var ve yalnızca Quaresma’ya cinayet veriliyor. Bu sebeple indirim olacağını düşünüyorum.

YASAL UYARI : BU HABER .COM TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ…

Tarih: 07.03.2018 15:46 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur