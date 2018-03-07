Beşiktaş, ilk maçında kayıp

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu birincil maçında Alman ekibi Medi Bayreuth’a 81-76 yenildi.

Almanya’nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Medi Bayreuth’un 20-14 üstünlüğüyle sona erdi. Soyunma odasına 34-29 önde dışarı giden konut sahibi takım, 3. periyodun arkasında farkı 12 sayıya (64-52) çıkardı. Medi Bayreuth, Beşiktaş’ın son 10 dakikadaki gayretine karşın maçı 81-76 kazandı.

Medi Bayreuth’ta York 20, Brooks ve Marei 15’er sayıyla oynadı. Beşiktaş Sompo Japan’da ise Strawberry’nin 18 ve Adams’ın 15 sayısı galibiyete yetmedi.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Tarih: 07.03.2018 23:57 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur