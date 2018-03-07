Beşiktaş idmanında gerginlik!

Trabzonspor maçının arkasında 1 gün izin yapan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Talisca, Pepe, Adriano, Quaresma ve Caner Erkin antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 1 günlük iznin ardındaki Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmana izinli olan Adriano, Quaresma’nın yanı sıra sakatlığı yer alan Pepe katılmadı. Kasığında sızı hisseden Caner Erkin ve Talisca ise salonda çalıştı. Düz koşuyla başlayan idman, gerisinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Sözde sahada 3 ekip halinde yapılan top kapma çalışması sırasında Oğuzhan Özyakup ile Dusko Tosic arasında minik bir gerginlik yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenmanı durdurarak iki oyuncuyu da uyardı. Sanki sahada yapılan çift kale maçta ise Lens’in çektiği bir şut, ağları yırtıp kale arkasına gitti. Antrenmanı çoğu kez durduran Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu. Çalışmanın sonunda ise bazı oyuncular şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını izleyenler aralarında Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle dikkat çeken Aras Bulut İynemli de yer aldı. İynemli, antrenmanın peşinde Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül’le bir zaman sohbet etti.

Tarih: 07.03.2018 18:46 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur