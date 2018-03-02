Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti: Kartlar uçuştu, yumruklar konuştu! İşte BJK FB maç özeti ve kart pozisyonları…

Spread the love



















Beşiktaş Fenerbahçe derbisi dün akşam nefes kesti. Bol gollü ve kırmızı kartlı Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti de merak konusu oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinde Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti konusunda aramalar yapmaya başladı. Türkiye Kupası Sözde Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

BOL GOLLÜ KARTLI OLAYLI DERBİ

Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef’e attığı yumruk sonrası kırmızı kart fark etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe aralarında Vodafone Park’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Sanki Final birincil maçında ilk yarının son dakikaları gergin geçti. Alper Potuk’un kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe’nin 45+2’de Şener Özbayraklı ile bulduğu gol sonrası Volkan Demirel’in sevinci, iki ekip futbolcularının da sinirlerinin gerilmesine niçin oldu. Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel, ilk yarının son düdüğünün ardındaki hakem Fırat Aydınus’a itirazlarda bulunurken; soyunma odası koridorlarında da Beşiktaşlı Caner Erkin ile Fenerbahçeli Nabil Dirar arasında koridorda kavga yaşadığı belirtildi. Yayıncı kuruluş, iki futbolcu arasındaki tartışmalara öteki futbolcuların da dahil olduğunu iddia etti.

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası benzeri final birincil maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/GbZBlbsEtR

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Mart 2018