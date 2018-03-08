Fikret Orman: Beşiktaş üst düzey bir takım
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basının karşısına çıkıyor!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Spor Toto Süper Lig’de üstünlük hesapları yapan Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma’ya bahşedilen 5 maçlık cinayet Tahkim Kurulu göre onandı. öte yandan siyah-beyazlıların Mertcan Çam transferi gündeme bomba gibi düştü.

Basın karşısına çıkıyor

Beşiktaş’ın 1 numarası Fikret Orman, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’nın cezası ve Mertcan Çam transferi için basının karşısına çıkacak.

Çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Orman’ın yarın saat 11:00’de açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Orman’ın gündeme yönelik çarpıcı sözler söylemesi bekleniyor.

Tarih: 08.03.2018 18:58 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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