Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basının karşısına çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig’de üstünlük hesapları yapan Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma’ya bahşedilen 5 maçlık cinayet Tahkim Kurulu göre onandı. öte yandan siyah-beyazlıların Mertcan Çam transferi gündeme bomba gibi düştü.
Basın karşısına çıkıyor
Beşiktaş’ın 1 numarası Fikret Orman, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’nın cezası ve Mertcan Çam transferi için basının karşısına çıkacak.
Çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor
Siyah-beyazlı ekibin başkanı Orman’ın yarın saat 11:00’de açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Orman’ın gündeme yönelik çarpıcı sözler söylemesi bekleniyor.
Tarih: 08.03.2018 18:58 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur