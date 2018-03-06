Aziz Yıldırım’dan o iddia hakkında açıklama!

Aziz Şimşek, bir gazetede hakkında yazılan yazı ile ilgili yorumlama yaptı. Şimşek, söz konusu iddiayla ilgili yasal operasyon başlatacağını ifade etti.

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

Bugün Milliyet Gazetesi’nde Ercan Güven imzası ile yayınlanan yazı içeriği ile ilgili aşağıdaki hususlarda tanımlama yapma zarureti tarafıma hasıl olmuştur.

Ilk Kez, Sayın Güven tarafından yazılan ve şahsımın bir Divan Kurulu Üyesi ile konuşmam olarak kamuoyuna bahşedilen olay en ince ayrıntısına kadar kurgu ve hayal mahsulüdür. Yazılı bir program metni olduğu belli olayda adamakıllı bir rastlantı eseri karşılaşılan Divan Kurulu Üyesi’nin eşinin kim olduğu, Kulüp Üyesi olup olmadığı hususu, tarafımca nasıl bilinebilmektedir?

İkinci olarak, iyice rastlantı eseri karşılaştığım düş kahramanı bu Divan Kurulu Üyesi’nin eşinin üyelik işlemi nasıl olmuş da zaten hazır bekletilmektedir? Son olarak laf konusu yazıda senarize edilen üyelik işlemi, Divan Kurulu Üyesi’nin ve eşi olan kişinin dahli olmadan nasıl sonuçlanmıştır ve laf konusu Divan Üyesi neden Kulübe yok de sürpriz için bir derneğe yönlendirilmiştir?

Sayın Ercan Güven bilmelidir ama, üyelik başvurusu işlemleri matbu formun doldurulması, üye ve eşi/çocuğu kadar ıslak imza ile imzalanması, üyelik için zorunlu sabıka kaydı, nüfus kaydı gibi evraklarının asıllarının forma eklenmesi suretiyle Balotaj Kurulu’na yapılmaktadır. Bu süreç içinde üye ve eşi/çocuğunun imzası olmadan herhangi bir üyelik başvurusu yapılabilmesi hukuken muhtemel değildir. Keza Fenerbahçe Spor Kulübü’ne giriş ücreti ve takvim aidat ödenmeden üyelik girişi yapılması hukuken mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü kamu yararına dernek statüsünde önemli bir kurumdur ve her türlü işlemleri İç İşleri Bakanlığı kadar denetlenmektedir. Üyelerin bireysel verilerinin ve üyelik başvurusu için zorunlu imzalarının onların bilgisi, onayı, tasarrufu olmadan kullanılabilmesi olası değildir ve tersine kullanımı TCK’da suç olarak düzenlenmektedir. Önemli kurumların düşünce ve mantık dışı iddialara muhatap olmaları da TCK’da yaptırımla karşılanan kabahat niteliğindedir.

Sayın Ercan Güven’e, yazısında bahis ettiği hususa ilişkin olarak herhangi bir üyelik başvurusunun, başvurucusunun bilgisi, imzası ve tasarrufu olmaksızın yapıldığına ve keza herhangi bir üyenin bedava olarak kulübe aza yapıldığına dair bir doküman ve veri varsa bunu anında yetkili Cumhuriyet Savcılığı ile paylaşmasını, huysuz takdirde hakkında cezai istek ve dava haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururum”

Tarih: 06.03.2018 17:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur