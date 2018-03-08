Atletico Madrid ilk maçta fişi çekti!
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Atletico Madrid ilk maçta fişi çekti!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu birincil maçında Atletico Madrid, sahasında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti.

Saul Niguez’in 22. dakikada attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçen Madrid ekibi, birincil yarıyı bu skorla tamamladı.

Takıma devre arası aktarma döneminde katılan Diego Costa, 47. dakikada skoru 2-0 getirirken karşılaşmada son sözü 90. dakikada Koke söyledi ve maç 3-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Perşembe akşamı, Moskova’da oynanacak.

Tarih: 08.03.2018 22:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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