Atiba, Bayern Münih maçı hakkında konuştu
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Atiba, Bayern Münih maçı hakkında konuştu

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncularından Atiba, Tivibu Spor’a konuştu.

ULEB Avrupa Kupası çeyrek final birincil maçında Darüşşafaka’nın Karadağ’ın Buducnost VOLI takımını 57-54 yendiği maçı takip eden Atiba, “Inanılmaz bir maç oldu. Adalet eden taraf Darüşşafa’ydı ve onları desteklemeye geldim.” dedi.

Trabzonspor galibiyeti ve Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçını da değerlendiren tecrübeli isim, “İyi bir hafta geçirdik, mutluyuz. Ben de buraya ailemle, arkadaşlarımı görmeye geldim. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak daima önemlidir. En iyi perfomansınımızı ortaya koyup iyi bir sonuç alacağız.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 06.03.2018 23:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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