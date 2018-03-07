Asamoah'a talipler artıyor! Bir dev takım daha transfer listesine aldı...

Asamoah, ile ilgili yeni haberler çıkmaya devam ediyor…

Galatasaray’ın aktarma döneminde uzun süre gündemde yer alan Juventus’un sol beki Asamoah’a Inter ve Milan’ın ardından yeni bir talip daha çıktı.

Asamoah’a talipler artıyor!

Fransız basınında bulunan habere kadar; Monaco, Asamoah’ı listesine aldı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ganalı oyuncunun bonservis bedeli olmayışı ve yükselen form grafiği Fransız ekibinin dikkatini çekti.

Monaco’nun aktarma için girişimlerini hızlandırdığı ve Asamoah için istekli olduğu öne sürüldü. ()

Tarih: 08.03.2018 00:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur