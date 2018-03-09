Antalyaspor, Göztepe hazırlığında

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Atilla Vehbi Davetli Tesisleri’nde Göztepe maçının taktiksel provalarını çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 2 grup halinde şut çalışıldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, şut çalışmasının gerisinde takımı yarım sahada çift kale maç yaptırdı. Futbolcuların iddialı mücadelesine sahne olan maçı beyaz ekip 4-2 kazandı.
Tarih: 09.03.2018 15:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur