Antalya’da kadınlar yüksek topukla koştu

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Antalya’da bu yıl 13. kere düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki ‘Yüksek Topuk Koşusu’ Muratpaşa Büyük Kasaba Meydanı’nda yapıldı. Yarış öncesi 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabılarını giyen kadınlar, ayaklarından çıkmaması için sıkıca bantladı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocuklarının yardım ettiği gözlendi. Yerleşik tanıdık olmayan kadınların da katıldığı yarışmaya katılan toplam 23 kadın, start çizgisine gelerek yarışmanın başlamasını bekledi. Startı Burcu Esmersoy göre verilen yarışmada yüksek topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koşan kadınlar, birinciliği elde edip 2 bin TL ödül yarıştı. Gruplar halinde koşan kadınlar, 100 metre uzunluğundaki parkurda düşmeden bitiş çizgisine ulaşmak için çaba etti.

Kadınlara destek için pembe topuklu giydi

Yarışmalara takviye vermek için katılan erkek bir yarışan da 7 santim yüksekliğinde pembe topuklu ayakkabısını giyerek kadınlardan farklı koştu. Kadınlara yardım belirlemek nedeniyle koştuğunu bildiren Fester Andü, topuklu ayakkabılarla koşmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Yarış sonunda birinci olan 18 yaşındaki Elif Polat 2 bin TL, ikinci olan Semra Pekyılmaz bin 500 TL, üçüncü Durdu Ekinci bin lira para ödülünün sahibi oldu. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra topuk ayakkabılı kupa ile İngilizce eğitim kurs ödülü de verildi. Ödüller, yarışmanın startını veren Burcu Esmersoy kadar ibraz edildi.

Burcu Esmersoy: Spor ayakkabıyla koşsam birinci geleni geçemezdim

Yarışma startını veren Burcu Esmersoy, yarışların kendisi için öbür bir heyecan olduğunu belirterek, Benim için fazla öbür bir coşku oldu. Topuklu kundura koşusunda bulunmak hayatımda bir birincil oldu. Biz zaten kadınlar olarak hayatta fazla koşuşturuyoruz fakat böyle bir yarışma maksadıyla koşanları başta gördüm. Ben spor ayakkabılarımla koşsam birinci geleni geçemezdim. Inanılmaz koşuyorlar” dedi.

Elif Polat: Hiç topuklu ayakkabı giymemiştim

Ilk kere yarışlara katıldığını belirten müsabaka birincisi Elif Polat, “Ilk kez yarışıyordum, zorlama oldu. Hayatımda hiç topuklu pabuç giymemiştim. Antrenman yaptım daha öncesi. Antrenörümle birlikte katıldık o da ikinci oldu. Bir erkeğin yarışmaya katılmasından dolayı da mutlu olduk. Hoş koştu, kendimce onun da ödül alması gerekli” diyerek duygularını dile getirdi.

Minikler ve millet koşusu etabı

Runatolia’da Terracity RUN adıyla ırk koşusu, ufak adımlar yarışları da gerçekleştirildi. Terracity RUN’da da 2 bin Antalyalı koşarak veya yürüye yürüye 4 kilometrelik parkurda yarıştı. Renkli görüntülerin yer aldığı halk koşusunda vatandaşların ellerinde pankartlarla çocuk istismarı, kadına güç ve çeşitli hastalıklara uyarı sürüklemek için koştukları görüldü.

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