Ankaragücü, Adanaspor’u devirdi!

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında dün akşam elektrik kesintisinden dolayı bugüne ertelenen mücadelede MKE Ankaragücü sahasında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada stat ışıklandırma sisteminde arıza oldu ve bir takım bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledikten daha sonra oyunu tekrar başlattı.

29. dakikada Kenan’ın sağ kanttan canice sahasına ortasında Mehmet Umut Nayır’ın kafa vuruşu tabi direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada Kenan’ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üstünde olan Yusuf’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

39. dakikada elektriklerin tamamen kesilmesinden dolayı Hakem Birincioğlu maçı tatil etti.

Tatil edilen maç bugün oynandı

Karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle ertelenen rastlama bugün aynı dakikadan başladı.

51. dakikada Da Silva’nın kaptırdığı topu önünde bulan Mehmet Umut Nayır’ın canice sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

61. dakikada sağ kanattan Oğuz Han Aynaoğlu’nun ortasında kaleci Korcan pozisyona önde yakalanınca top doğrudan filelere gitti. 2-1

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx (Gençer Cansev dk. 85 ?), Alihan Kubalas xx, Abdülkadir Kayalı xx, Kenan Özer xx (Ferhat Kiraz dk. 90+1 ?), Mehmet Sak xx, Enes Kubat xx (İlhan Parlak dk. 76 xx), Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx, Yusuf Abdioğlu xx

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Emre Can Coşkun xx, Gökhan Süzen xx, Yakup Demir xx, Berkan Şimşek xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx ( Abdulaziz Solmaz dk. 78 xx), Tevfik Altındağ xx, Mustafa Sevgi xx (Bilal Yener Arıca dk. 84 ?), Renan Da Silva xx (Uche Kalu dk. 72 xx), Ronei Reis xx, Magaye Nelson xx

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 33), Mehmet Umut Nayır (dk. 51) (Ankaragücü), Oğuzhan Aynaoğlu (dk. 61) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Kenan Özer, Mahmut Akıcı, İlhan Parlak, Yusu Abdioğlu (Ankaragücü), Magaye Nelson, Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Tarih: 09.03.2018 15:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur