Alper Potuk kendini yaktı! 5 dakika içinde…

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe’de Alper Potuk, karşılaşmanın 44. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maça epeyce gergin başlayan Alper Potuk, anında her pozisyonda agresif tavırları ile uyarı çekti. Beşiktaş’ın 39. dakikada çıktığı süratli hücumu faul ile durduran Alper Potuk, maçın hakemi Fırat Aydınus’tan sarı kart gördü.

01 Mart 2018 Kupadaki derbiye damga vuran pozisyon! Ziraat Türkiye Kupası yarı final birincil maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park’ta karşısında karşıya geldi. Dev derbiye birincil yarıda yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmada ilk yarı bitirmek üzereyken 44. dakikada Alper Potuk, Fırat Aydınus’tan bir sarı kart daha gördü. Topsuz alanda Hasan Ali ile Tolgay aralarında meydana çıkan tartışmada Alper Potuk, Tolgay’ı ittirdi ve olay yerine gelen hakem Fırat Aydınus, Alper’e önce ikinci sarı kartı peşinde da kırmızı kartı gösterdi. Fenerbahçe birincil yarının son dakikası dakikasına 10 kişi kaldı. Ama 10 birey kalan Fenerbahçe, ilk yarının uzama bölümünde Şener Özbayraklı ile öne geçmeyi başardı.

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