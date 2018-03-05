Alexandre Lacazette’ten Bafetimbi Gomis’e ‘Saygılar’
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Alexandre Lacazette’ten Bafetimbi Gomis’e ‘Saygılar’

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis’e eski takım arkadaşı Alexandre Lacazette’cilt tebrik geldi.

Sarı kırmızılıların Karabükspor’u 7-0 yendiği maçta 4 gol atan ve Galatasaray’ın bir sezonda azami gol atan oyuncusu unvanını ele geçiren Gomis, ülkesi Fransa’da da büyük yankı uyandırdı.

Maç sonrası Gomis’in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma açıklama yazar Arsenal’in Fransız golcüsü Lacazette, alkış emojisi ve ‘Respect’ (Saygılar) yazdı.

Bu sezon ligde 24 gole ulaşan Gomis, 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel’i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel’in ardından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada yer alıyor.

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