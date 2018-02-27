Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? GS ilk 11’i belli oldu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray Konyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkan takım belli olacak. Beşiktaş, Akhisar ve Fenerbahçe’nin ardından 4. yarı finalist Galatasaray, Akhisar’ı deplasmanda yenerek ikinci maç için avantaj yakalamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Akhisarspor Galatasaray hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Maçın başlamasına saatler kala maça gidemeyecek futbol severler Akhisar GS maçı hangi kanalda, kupa maçı saat kaçta diye araştırıyor. İşte Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Akhisar kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30’da başlayacak. Akhisar Galatasaray maçı aspor kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’IN AKHİSAR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kadrosunda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Cedric Carrasso yer almadı. Oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Fernando ise maç kadrosuna dahil edildi.

Kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Şubat 2018