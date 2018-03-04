Abdurrahim Albayrak: ‘Galatasaray’da bir bahar havası var’

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahin Albayrak, Karabük maçının ardındaki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak sözlerine, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bugün burada kuytu top oynuyorsak, sahaya çıkıyorsak onların doğruca. Tüm ülkemizin başı sağolsun. Onların kanı hiçbir süre yerde kalmayacak. Hepimiz tek kalp olarak ülkemiz her şeyin üstesinden gelecektir” diyerek başladı.

Daha önce bu müşteri maçların kendilerini çok korkuttuğunu açıklayan Albayrak, “Çünkü rakibimizin kaybedecek bir şeyi olmadığını biliyoruz. Onun için fazla gizli oynayacaklar ona kadar hocamız gerçekten takımı mükemmel hazırladı. 7-0 gibi net bir skorla İstanbul’a dönüyoruz. Bu maçı kenara bırakıp Konya maçına hazırlanacağız ve hedefimize bir bir ilerliyoruz. Galatasaray’da bir bahar havası var diyebiliriz” dedi.

‘Terim Florya’da yatıyor, Florya’da kalkıyor’

Fernando’nun dönüşü hakkında bir soruya ise Albayrak, “Hocamız haklı olarak ona da kısmet veriyor ancak önümüzdeki haftalarda yararlanmayı düşünüyoruz. çok değerli bir futbolcumuz. İhtiyacımız var bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Futbolcu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Oynayan ve oynayan tümü elinden geleni yapıyor. Başkanımız dün İsviçre’deydi. Sabahın erken saatlerinde ayağının tozuyla Karabük’e geldi. Mustafa Cengiz başkanım ona da teşekkür ediyoruz bitap halsiz geldi. Bize de moral verdi, hocamızı söylemeye gerek değil. Hocamız Florya’da yatıyor Florya’da kalkıyor onun için işte Fatih Terim oluyor bunları unutmamak lüzumlu” şeklinde yanıt verdi. 03 Mart 2018 Muslera`dan 7-0 sonrası transfer açıklaması İlgili Haberi Oku

Gomis için rekor kırmasının hatırlatılması üzerine Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray’ın tarihinde 2 hafta tekrar tekrar 3 gol atan yok. Hatta bugün 4 gol attı 2 haftada 7 tane gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için fazla mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Taraftara teşekkür eden Albayrak, “Keza Karabüklü hem de Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Tribünde hoş bir atmosfer vardı. Türkiye bugün tribünlerde bütünlüğünü göstermiştir. Birlik birliktelik olduğu sürece neler yapabileceğimizi göstermiştir. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. İşlerini güçlerini bırakıp Konya maçında tribünlerde bir rekor zarar vermek istiyoruz. Artık bu da Galatasaraylı futbolcu kardeşlerimizin hakkı tribünleri doldurmak istemeleri. O tezahüratla beraber o coşkuyla beraber ben inanıyorum oysa çok zor bir maç olacak Konya maçı. Fakat taraftarlarımızı biz arkamıza alırsak iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bu galibiyetin uğurlu ve şanslı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu. 03 Mart 2018 Kardemir Karabükspor Galatasaray: 0-7 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta telaşı Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda rakibini 7-0’lık skorla mağlup etti ve 40 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Birincil yarıda 6 gol bulan Galatasaray’da Feghouli 3 asist, Gomis ise 4 golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

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