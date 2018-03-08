Abdullah Avcı'dan anlamlı meydan okuma! ALS hastaları için...
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Abdullah Avcı’dan anlamlı meydan okuma! ALS hastaları için…

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dikkati çekmek için meydan okumaya dahil oldu.

Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, acı biber yiyerek ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek’in kendisine yönelik meydan okumasına cevap verdi.” denildi.

Avcı, yayınlanan görüntüsünde, “ALS Hastaları İçin Acıyı Hisset’ kampanyasında, İsmail Gökçek’in meydan okumasına yanıt vererek, hastalığa dikkati çekiyorum. Bu acıyı hissetmesi için Arda Turan’a meydan okuyorum.” ifadelerini kullanırken, gerisinde acı biber yedi.

Tarih: 08.03.2018 23:04 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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