42 milyon Euro’luk yıldız Jackson Martinez artık serbest

Spread the love



















SKOR DIŞ HABER – Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin 2016 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez hür kaldı. Porto’da sergilediği performans sonrası Atletico Madrid’e aktarma olan, buradan da sürpriz bir şekilde Çin’in yolunu tutan Jackson Martinez’in sözleşmesi feshedildi. Guangzhou Evergrande, Çin Futbol Federasyonu’na bildirdiği 31 kişilik futbolcu listesinde Jackson Martinez’e yer vermedi. Kariyerine Avrupa’da sürdürmek isteyen Jackson Martinez, çoğu kulübün listesine girdi bile…

02 Mart 2018 Wesley Sneijder: `Bir gün Galatasaray`a dönmek istiyorum` İlgili Haberi Oku

Guangzhou Evergrande’ye transferinin arkasından birçok sakatlıkla boğuşan Jackson Martinez, Çin ekibi ile çıktığı toplam 16 maçta fileleri 4 kez havalandırdı. Jackson Martinez, Porto’da 132 maçta 96 gol atarak bütün dünyanın dikkatini çekmişti.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur