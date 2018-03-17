Volkan Demirel’den derbi konuşması

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, takımın yenilerine Galatasaray’la oynadıkları Kadıköy derbilerini anlattı: “Fenerbahçe’de ‘Kadıköy Kanunu’ diye bir şey vardır ve hiç değişmeyen; Galatasaray’ı burada defalarca yeneriz. Çünkü daima önde başlarız. Dar olun, futbolunuzu oynayın, gecenin tadını çıkarın”

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Kadıköy’de öncelikle Galatasaray derbisine çıkacak olan takımın yenilerine ezeli rekabetteki tecrübelerini aktardı. Bu heyecanı daha önce daima yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, “Fenerbahçe’de ‘Kadıköy Kanunu’ diye bir şey vardır ve hiç değişmez. Biz Galatasaray’ı burada defalarca yeneriz. Çünkü maça yılların getirdiği üstünlükle hep 1-0 önde başlarız. Onlar da zaten buraya böyle gelirler, galibiyeti öyle düşünmezler. Düşünün bir kere, berabere kalınca bile başarı turu atarlar” dedi. Galatasaraylı oyucuların maça ayakları titreyerek çıkacağını sözlerine ekleyen deneyimli kaptan, arkasında şu sözleri sarf etti:

“Onlar heyecanlarını yenmeye çalışırken, biz maçı alıp gideceğiz. Her zamanki gibi neye uğradıklarını şaşıracaklar. Galatasaray’la değil de olağan bir maç oynuyormuşuz gibi düşünün. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Zaten taraftar size bu gücü verecektir. Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığını yaşayın. Bakımlı olun, yalnızca futbolunuzu oynayın ve gecenin tadını çıkarın.” Volkan Demirel, kariyerinde Galatasaray’a karşısında Fenerbahçe formasıyla 33. kez kaleye geçecek. Tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmalarda Cimbom’a karşı 16 başarı, 8 birliktelik, 8 bozgun yaşadı.” (Fotomaç)

Tarih: 17.03.2018 09:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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