Türkiye’deki dağların envanteri çıkarılıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Fayda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri karşılıklı alıştırma ile bir yıldır Türkiye’deki tüm dağları havadan ve karadan inceleyip, kar ölçümüyle listeleme yaptıklarını söyledi.

Fayda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dağlarında yapılan en kayda değer aktivitenin kış turizmi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olarak deniz, kum, güneş ekseninde anıldığına dikkati çeken Fayda, “Halbuki Türkiye’de fazla kayda değer çeşitlilik dağlarımız ve kar var. Kış turizminin her türlü altyapısı olan imkanlar Türkiye’de var ama fırsatı nasıl değerlendireceğiz. Bunun için Türkiye’nin dağlarının bir sıralamasını yapmamız gerekiyor. Hangi dağlar kış turizmini cezbedecek uluslararası çapta dağlardır. Bunun tasnifi şimdiye değin yapılmamıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Fayda, federasyon olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye’deki kış turizmine uygun olanların seçilmesi ile ilgili bir plan geliştirdiğini söyledi.

“Takriben bir yılı aşkın zamandır Türkiye’deki bütün dağları uzman bir ekiple karadan ve havadan inceleyerek bir listeleme yaptık.” diyen Fayda, “Ön araştırmamız bitti ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk. İkinci evre dağlardaki kar potansiyeli, yükseklikleri ve çeşitli ölçümler. Bunların araştırmalarını yapıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin kış turizmi potansiyelinin yüksek olduğuna vurgu yapan Fayda, şunları ifade etti:

“Türkiye gibi bir ülkede dünya kış turizmi ile özdeşleşmiş Avusturya, İtalya, İsviçre, Fransa ile kıyasladığımız zaman bunların çok daha üzerinde bir dağ potansiyeli var ama biz bunları yanlış yapılandırırsak veya iyi kullanamazsak bu potansiyel çöpe gitmiş olur. Kış turizminde dürüst yatırım yapılması için hangi dağlara yatırımda bulunmak gerektiğini öncelikli tespit edilmesi, bir envanter çıkarılması ve bunların tasnif edilmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Türkiye’nin güzide bölgesi Kaçkar Dağları’nda da benzer ölçümleri yapıyoruz.”

Yapılan çalışmaların fazla kayda değer sonuçlar ortaya koyduğunu kaydeden Yarar, şöyle devam etti:

“Türkiye’de 10 milyar avroyu aşan bir kış turizmi potansiyeli saptama ettik. Bu Türkiye’yi çok özel bir yere, ilk üçe getiriyor. Manâlı bir kış turizm merkezi haline getiriyor. Yaz dönemi ile birleştirdiğimizde Türkiye dünyanın en büyük turizm ülkesi haline kazanç. Kışın ve yazın gelinebilen nadir ülke konumunda olacak. Mesela Avusturya ve İsviçre’de yazın gitme imkanınız değil. Fransa ve İtalya ile ABD biraz karşı taraf fakat bizim dağlarımız İtalya’dan da Fransa’dan da daha fazla olanak sunuyor. bu nedenle planlaması fazla önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunu yapıyoruz.”

“Kaçkarlar dünyada tanınıyor”

Yapılan incelemeler dahilinde Kaçkar Dağları’nda yapılması hedeflenen teleferik projesi ile ilgili çalışmaları büyük ölçüde bitirdiklerinin altını çizen Yarar, “Kaçkarlar ile ilgili projeyi büyük oranda tamamladık. Projenin başlaması koskocoman süre almaz. Yalnızca bazı ölçümler ve meteorolojik verileri eklememiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaçkarlar’ın tanıtıma yok yatırıma ihtiyacı olduğunu gösteren Yarar, “Kaçkarlar dünyada tanınıyor. Kaçkarlar’ın reklama ihtiyacı değil. Burada manâlı olan tesisi çok süratli bir şekilde bulgularla birleştirip süratli bir şekilde açmak. Projeye başlandığında fazla ciddi bir kış turizmi gelir artışı gözlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Yarar, Kayak Federasyonu olarak teleferik projesinde güvenliğin üst seviyede olması gerektiğine değinerek, halatla nakliyecilik bölümünü federasyon olarak yapmaya talip olduklarını sözlerine ekledi.

Tarih: 17.03.2018 12:31

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







