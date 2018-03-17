Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor!

Trabzonspor camiasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Seçimin gösterişli isimlerinden Hacıosmanoğlu, kısa vadeli borçları çözmek için kaynak aramaya başlarken, Hekimoğlu ise ‘müşterek namzet’ üzerinde uzlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Fanatik’in haberine tarafından; Bordo-Mavili camiada nisan ayında yapılacak mucizevi kongrenin heyecanı artmaya başladı… Her geçen gün ayrı isimler kulislerde konuşulurken, ön plana ise İbrahim Hacıosmanoğlu ve Celil Hekimoğlu çıkıyor. Hacıosmanoğlu, çalışmayı düşündüğü insanlarla kesintisiz buluşma halinde bulunurken, kulübün hesaplı yapısını ve kısa vadeli borçları çözmek için de kaynak aramaya başladı. Hekimoğlu cephesi ise aceleci davranarak, hata yapmak istemiyor. Seçimde diğer bir adayla yarışmak istemeyen Hekimoğlu, camianın büyük bir kısmının tek bir namzet üstünde uzlaşması gerektiğini düşünüyor.

Şener, Yüksek Dağ’i destekliyor

Hekimoğlu’nun eğer bu isim kendisi olursa başkanlığa namzet olacağı, iki taraflı aday olarak bir başkasının kongreye girmesi halinde ise o isme gereken tüm desteği vereceği öğrenildi. öte taraftan Camianın belirleyeceği karşılıklı namzet noktasında Nuri Albayrak’ın da adı geçiyor. Trabzonspor camiası, Albayrak’ın kısa vadeli sıkıntıları çözebileceğine inanıyor. Artist yönetiminden istifa eden Mehmet Yiğit Alp’in de kongreye girebileceği konuşuluyor. Camia’nın sevdiği isimlerin başında gelen eski başkan Sadri Şener’in de Alp’i destekleyeceği belirtiliyor.

Eski yöneticiler bir araya geliyor

Mevcut Başkan Muharrem Sanatçı’nın sürpriz bir kararla kongre kararı alması ardından Bordo-Mavili camiada hareketli anlar yaşanıyor. Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen önderliğinde, kulübün eski yöneticileri, asbaşkanları ve kurul başkanları bir araya gelecek. Bu toplantıda camianın izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Fotospor’a göre; Son iki günde yaşanan gelişmeler ise ibrenin Nuri Albayrak’a dönmesine neden oldu. İbreyi Albayrak’a döndürenler ise ibra edilmemesi için uğraşanlar. Bu isimlere göre Albayrak, siyasi iradenin desteğini alabilecek tek kişi. Yelpazesi geniş bir yönetim de kurabilir. Albayrak için en manâlı koşul başka bir adayın çıkmaması. Bu cephe Celil Hekimoğlu ile bir araya geldi ve destek istedi. O desteği de aldı.

DİVAN BAŞKANI VE ÖZKAN SÜMER DE ALBAYRAK DİYOR…

Divan Başkanı Ali Sürmen’in de, Nuri Albayrak adına sıcak bakması Muharrem Sanatçı’nın işini zorlaştıracak gibi duruyor… Sürmen’in Albayrak’ı istemesinin birinci nedeninin ise Özkan Sümer’in de Albayrak’a yakın durması. Her ortamda, “başkan olacak kişi siyasi iradeye yakın olacak. Yakın olmakla yetmez siyasi iradede etkili olacak etkin olmakla yetmez, Cumhurbaşkanını da yakın olacak… Çünkü, devlet desteği olmadan Trabzonspor’un şu finansal durumu atlatması imkansız” sözleri ile Sümer’in Albayrak’ı göze çarpan ettiği konuşuluyor.

Sümer, Nuri Albayrak’ın başkan olduğu seçimde Albayrak’ı desteklemiş hatta başkanlığı döneminde profesyonel olarak tahsis de almıştı.

Tarih: 17.03.2018 09:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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