Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı’nda 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 yenerek moral bulan Karadeniz ekibi, çıkışını Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla devam ettirmek istiyor.
Bordo-mavililerde sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür takımda yer alabilecek.
Sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Castillo, Bero, Durica ve Esteban forma giyemeyecek.
Bordo-mavili takımın Evkur Yeni Malatya maçına Iftihar Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak, Onazi, Kucka, Abdulkadir Ömür, Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz 11’i ile çıkması bekleniyor.
Tarih: 17.03.2018 10:24
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Kaynak: www.ajansspor.com
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