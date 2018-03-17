Tolgay Arslan’ın A Milli Takım tercihi net!

Almanya’nın hocası Löw, Bayern Münih maçında izlediği Tolgay Arslan için “Onu ulusal takımda düşünmediğimiz için kusur yapmışız” dedi. Tolgay ise “Benim kararım muhakkak. Ay-yıldızlı formayı giymek için can atıyorum ve sorunun çözülmesini bekliyorum” cevabını verdi.

Son dönemde performansını yükselten ve birincil 11’in değişmez isimlerinden biri olan Tolgay Arslan, Bayern Münih karşısında mükemmel bir oyun ortaya koymuştu. Vodafone Park’taki mücadeleyi tribünden takip eden Alman Ulusal Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw, daha önce alt kategorilerde iki kere Almanya ve Türkiye milli takımları arasında değişim yapan Tolgay konusunda yanıldıklarını açıklama etti. Yıldız futbolcunun kendisini çok geliştirdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Eğer seçim konusunda daha erken davransaydık, olur ya şu lahza Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda olabilirdi” yorumunu yaptığı bildirildi.

FIFA’nın cevabı bekleniyor

Löw’ün kendisiyle ilgili hoş sözlerine teşekkürle karşılık veren Tolgay’ın ise yakın çevresine, “Ben bu konuda belirli kararımı vermiş durumdayım. Almanya için oynama gibi bir düşüncem değil. Hiç A Ulusal seviyede onların formasını giymedim. Ay-Yıldızlı formayı giymek için can atıyorum. Dosyamız hala FIFA’da ve sürecin sonuçlanması için avukatlarım aracılığıyla elimden geleni yapıyorum. Umarım yakında başvurumuz olumlu şekilde sonuçlanır” yorumunu yaptı. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 09:18

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Kaynak: www.ajansspor.com

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