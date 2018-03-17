Terim’den Muslera’ya uyarı!

Galatasaray’da teknik kadro, Fenerbahçe’nin duran toplarda Fernando, Souza, Mehmet Topal, Skrtel ve Neustadter gibi hava hakimiyeti yüksek oyuncularının pozitif olmasından dolayı Muslera’nın mutlaka bu toplara çıkmasını istediği bildirildi.

Nagatomo, Linnes gibi kısa beklerin dezavantaj olacağını belirleyen teknik takım, ön alandaki Selçuk’un yanı sıra Feghouli, Belhanda ve Rodrigues’in de fiziksel olarak bu toplarda yardımcı olamayacağını düşünüyor.

Bu dezavantajı ortadan uyandırmak için Muslera’ya, tehlike alıp bu toplara çıkması söylendi. Hem Gomis ve Fernando da rakibin kullandığı duran toplarda savunmasına muavin olacak. (Skorer)

Tarih: 17.03.2018 09:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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