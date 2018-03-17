Talisca için Brezilya’dan yeni açıklama!

Talisca, bu hafta oynayacağı Başakşehir maçının ardından ilk kez Sambacılar’ın formasını giymek için kampa gidecek. 23 Mart’ta Rusya, 27 Mart’ta da Almanya ile oynayacak Brezilya’da forma şansı bulması beklenen Talisca için hocası Tite konuştu.

Brezilya basınına ifade veren Tite, Talisca’nın test edilmek için değil, umut vadeden bir oyuncu olduğu için çağrıldığını söyledi. 24 yaşındaki Talisca’nın fiziği ve uzun boyunun yanı sıra çok kıvrak ve dönüşleri iyi bir stili bulunduğunu gösteren Tite, onun hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

KABILIYETLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

“24 yaşında umut vadeden bir oyuncu. Onun varlığının bize zorlama katacağına inanıyorum. Beşiktaş’ta yaptıkları bu potansiyelinin olduğuna göze çarpan ediyor. Bir oyuncu Brezilya’da oynayabilecek kalitedeyse onu mutlaka değerlendirmek gerekir. Acilen ona daha fazla sorumluluk verme zamanı. Yaptıkları bu potansiyelinin varlığına dikkat çekici ediyor. Talisca’nın görevi geçici değil. Onu kadroda yetişmek için çağırdım. İyi bir orta oyuncusu olduğunu biliyorum. Beşiktaş’la oynadığı üstteki seviye maçlarda da yaptığı işlerle bu yeteneğini gösterdi.” (Akşam)

Tarih: 17.03.2018 09:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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