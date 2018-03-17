Şenol Güneş’in zor tercihi!

Üstünlük yolunda en kritik maçlarından birine yarın Başakşehir deplasmanında çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, saldırı hattını şimdiden belirledi.

Bu konuda bütün planlarını şimdiden hazırlayan Güneş, Bayern Münih maçının aksine gol hattında iki bambaşka değişiklik yapacak. Kartal’ın, Alman devine karşı tek golünü atan Vagner Love’u kulübeye çekecek olan Güneş, bu mücadele kenarda tutup, bir bakıma dinlendirdiği Alvaro Negredo’yu tek forvet olarak oynatacak.

Tolgay ve Atiba arkalarında

Negredo’nun hemencecik peşinde Anderson Talisca yer alacak, sol tarafta Ryan Babel, sağ tarafta da Jeremain Lens sahne alacak. Özellikle Babel ve Lens’cilt, yalnızca hücuma yok, savunmaya da takviye vermelerini isteyecek olan Güneş’in, orta alanda da bir süredir birlikte oynattığı Tolgay Arslan ile Atiba Hutchinson’ı sahaya süreceği açıklama edildi. Tolgay ve Atiba da, hücum ile savunma aralarında köprü görevini üstlenecekler.

Savunma alarm veriyor

Süper Lig’de kendisi gibi 50 puanı bulunan Başakşehir’le kozlarını deplasmanda paylaşacak olan Siyah-Beyazlılar’ın en büyük sorunu, stoper hattında yer alıyor. Yarınki karşılaşma öncesi Bayern Münih karşılaşmasında da bu bölgede çok iyi oynayan Gary Medel’in yeri garanti gibi gözükürken, Pepe ve Dusko Tosiç’in henüz tamamiyle hazırlanmış olmamaları, teknik direktör Şenol Güneş’i düşündürüyor. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında Soldado’nun darbesiyle sağ but baş parmağında kırık meydana gelen Pepe, Almanya’dan getirilen özel bandajla antrenmanlarını sürdürüyor.

Son seçim Vida olacak

Portekizli yıldız, hocasına oynamak istediğini söylese de, Güneş’in onu riske atmamak namına bu talebe soğuk baktığı konuşuluyor. Tosiç’i de benzer şekilde riske etmek istemeyen tecrübeli hocanın, maç saatine tarafından belirli kararını vermesi bekleniyor. Öncelik Medel’in yanında Pepe olarak planlanırken, B planı Tosiç olacak. İkisi de oynamazsa, Vida savunma hattında birincil 11’e girecek. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 08:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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