Samsunspor ile Boluspor 59. randevuda

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında karşı kaşıya gelecek olan Samsunpor ile Boluspor, bu müsabaka ile birbirlerine 59. kez rakip olacaklar.

Samsunspor ve Boluspor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında 18 Mart Pazar günü Samsun’da oynayacakları mücadeleyle devlete ait müsabakalarda birbirlerine 59. kere muhalif olacaklar.

Bu iki takımın daha önce oynadığı 58 karşılaşmada Boluspor 27, Samsunspor 21 galibiyeti bulunuyor. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 27 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 15, Boluspor’un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 tesadüf da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım aralarında oynanan 58 karşılaşmada Samsun ekibi muhalif fileleri 63 kere sarstı. Boluspor da kırmızı-beyazlılara 66 gol atma becerisi gösterdi. Boluspor 27 haftada topladığı 43 puanla 6. sırada yer alarak Süper Lig hedefini devam ettirirken, Samsunspor ise topladığı 32 puanla 14. sırada kümede kalma yarışında bulunuyor.

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyum’unda pazar günü saat 15.30’da oynanacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Tarih: 17.03.2018 10:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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