Şampiyon judocu kardeşler hedef büyüttü

Judoda çoğu Türkiye şampiyonluğu elde eden Erzurumlu Ertuğrul ile Cengizhan Dönmez kardeşler, 2020 Olimpiyatları’na katılıp madalya galip gelmek istiyor.

Antrenör ağabeyleri Erdoğan’ı izlemek için 14 sene önce judo salonuna dışarı giden Ertuğrul ve Cengizhan, tribünden başlayarak Türkiye şampiyonluğuna uzanan galibiyet öyküleriyle dikkati çekiyor.

Judoya başladıktan hemencecik sonra kendi kilolarında her kategoride Türkiye şampiyonu olan Dönmez kardeşler, başarılarını milletlerarası organizasyonda derece alarak taçlandırdı.

Ulusal takım sporcusu olan ve aynı zamanda Judo Erkekler Süper Lig temsilcilerinden Erzurum Gençlik Spor Kulübü formasıyla rakiplerine neredeyse kök söktüren Dönmez kardeşler, 2020 Olimpiyatları’na da katılarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Ağabey Erdoğan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında antrenör olma başarısı gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Kardeşlerim her zaman ülkemizin temsilcileri oldular, onlarla kibir duyuyoruz. İkisi de 2020 Olimpiyatlarına gitmek istiyor. Ben ve annem onların maçlarını heyecanla izliyoruz. İki kardeşin aynı maçlarda bulunması aşırı bir coşku katıyor. Allah nasip ederse 2020’ye gideceğiz ve madalya alacağız.”

“Salonda takla attım hoca ‘sen de gel başla’ dedi”

Başarılı sporcu Ertuğrul Dönmez ise judoya 2004 yılında başladığını belirterek, “Ağabeyim judoya gidiyordu, ben de ‘onu izlemeye gideyim’ dedim. Salona gittim takla attım, hoca beni fark etti ve ‘sen de gel başla’ dedi. 6 aylık judocu olmama karşın, 2004 yılında düzenlenen Türkiye şampiyonasında miniklerde Türkiye şampiyonu oldum. sonra 3 yıl üst üstte yıldızlarda, gençler kategorisinde ve büyükler de Türkiye şampiyonluğu elde ettim. İspanya’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 2. oldum.” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu olduğunu andıran Dönmez, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na giderek, madalya galip gelmek istediğini sözlerine ekledi.

Kardeşlerin en küçüğü olan başarılı judocu Cengizhan Dönmez de, judoyu ilk kez sevmediğini bunun için ilk yıllarda hiç başarı alamadığını aktararak şu değerlendirmede bulundu:

“daha sonra judoya gerçekten aşık oldum. Judoda ilk seferlerde hiç derece alamadım. Azim ettim ve son Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Yıldızlar, ümitler, gençler ve büyüklerde de Türkiye şampiyonluklarım var. Gençler Avrupa Kupaları’nda 2’si bronz, 2’si gümüş almak üzere 4 madalya aldım. Bu yıl da 2020 Olimpiyatları’na puan biriktirmek için çalışacağım. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya galip gelmek istiyorum.”

Tarih: 17.03.2018 11:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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