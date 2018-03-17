Ronaldinho derbinin skorunu verdi!

Brezilya’nın dünya futboluna sunduğu en önemli yıldızlardan olan Ronaldinho, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgili tahminde bulundu.

Bu akşam saat 19.00’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho yorumladı.

Ronaldinho, Galatasaray’da Bafetimbi Gomis gibi etkili bir silahın olduğunu ifade ederken Fenerbahçe’deki arkadaşları Giuliano ve Josef’in sarı lacivertliler için önemli ağırlık teşkil ettiğini açıklama etti.

Yıldız isim hem maçı Fenerbahçe’nin 2-1 kazanacağını varsayım ettiğini söyledi. (Yeni Şafak)

Tarih: 17.03.2018 10:02

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Kaynak: www.ajansspor.com

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