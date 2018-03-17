Raptors seriyi 11 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Dallas Mavericks’i 122-115 yendi.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Dallas Mavericks’i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada 29 rakam, 4 ribaunt, 6 asistle oynayan DeMar DeRozan, takımının galibiyetinde kayda değer rol oynarken, Jonas Valanciunas 21 rakam, 12 ribauntla “double double” yaptı.

Davetli takımda Harrison Barnes 27 rakam, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith 19, J.J. Barea ise 18 rakam attı.

Sixers evinde kazandı

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets’i 120-116 mağlup etti.

Konut sahibi ekipte Joel Embiid 24 sayı, 19 ribauntla, Ben Simmons 21 sayı, 12 asistle “double double” yaptı.

Karşılaşmada 24 dakika vakit alan ulusal basketbolcu Ersan İlyasova, 9 rakam, 1 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.

Brooklyn Nets’te ise Rondae Hollis Jefferson 21 rakam, 10 ribaunt, DeMarre Carroll da 18 sayı, 11 ribauntla “double double” yapan diğer isimler oldu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Boston Celtics: 83-92

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 120-116

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 122-115

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 121-113

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 93-98

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 91-92

Tarih: 17.03.2018 10:00

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Kaynak: www.ajansspor.com

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