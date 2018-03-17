Oğuz Dağlaroğlu: ‘Benim bile Kadıköy’de 2 galibiyetim var’

Fenerbahçe’de seriyi başlatan kaleci Oğuz Dağlaroğlu, Sabah’a konuştu.

22 Aralık 1999’da Fenerbahçe’yi Kadıköy’de son kez yenen G.Saray, bugün o tarihten sonra 19. lig maçına çıkacak. Bu süreçte Fenerbahçe 15 defa kazanırken, 3 maç berabere bitti. 1999 sonrası ilk başarı, Mustafa Denizli döneminde, 6 Mayıs 2001 tarihinde geldi…

Fenerbahçe o maçta Ali Güneş ve Yusuf Yıldırım ile 2-0 öne geçmiş, Suat Kaya’nın golüyle fark bire inmişti. Gerisinde da sakatlanan Rüştü Reçber’in yerine o dönem 22 yaşında olan ve altyapıdan meydana çıkan Oğuz Dağlaroğlu 75’te kaleye geçmiş, sarı-lacivertliler gergin anlar yaşamıştı. Ama Oğuz, Hagi’nin iki manâlı şutunu çıkararak Kadıköy serisini başlatan adam oldu! hemen Sarıyer’in U15 takımında antrenörlük yapan Dağlaroğlu ile geçmişi konuştuk. O maçı unutamadığını söyleyen Dağlaroğlu, “Rüştü Abi sakatlandı. 75’e değin kaleye gelmeyen Galatasaray, yüklenmeye başladı. Hagi’nin iki şutunu çıkardım. 2-1 kazandık ve şampiyon olduk. Bizim Kadıköy serimiz başladı, onların da üstünlük serisi bitti. Bu değin zaman Kadıköy’de kazanamamaları sıradan değil. Benim bile İstanbulspor ve Akhisar ile Kadıköy’de 2 galibiyetim var” dedi.

Tarih: 17.03.2018 10:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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