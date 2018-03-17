Muratbey Uşak evinde İstanbul BBSK’yı konuk edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 21. Haftasında Muratbey Uşak evinde İstanbul BBSK’yı davetli edecek.

Bu sezon işleri pek yolunda gitmeyen Muratbey Uşak yeniden çıkış yetişmek için evinde oynayacağı İstanbul BBSK maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde son sırada bulunan Uşak ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken ligde kalma yolunda evinde oynayacağı bu maç hayati tartma taşıyor.

Tesadüf Uşak Üniversitesi Spor Salonunda Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

Tarih: 17.03.2018 12:07

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Kaynak: www.ajansspor.com

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