Mina’dan Süper Lig’e övgü

Evkur Yeni Malatyaspor’un Ekvadorlu oyuncusu Arturo Mina, Spor Toto Süper Lig’in iyi ve mücadeleci yapısıyla Avrupa ligleri seviyesinde olduğunu söyledi.

Sezon başında Arjantin’in River Plate takımından Malatya’ya 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan savunma oyuncusu Mina, Süper Lig’de forma şansı bulduğu 13 maçta bin 81 dakika formasını terletirken takıma birer gol ve asistle katkıda bulundu.

Süper Lig’i AA muhabirine değerlendiren Mina, lige ad isim bakıldığında dünya çapında futbolcuların uğraş ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Mina, tüm takımlarda dünyaca tanınan simaların olduğunu ve bu durumunda lige öbür zorluk ve güzellik kattığına işaret ederek, Türkiye’ye gelmenin kendisi için çok olumlu olduğunu anlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un menajeri yoluyla kendisine ulaştığını dile getiren Arturo Mina, şöyle devam etti:

“Araştırdım ve buraya gelmeyi uygun buldum. Burada kendi seviyemi de yükselttiğimi düşünüyorum. Şu lahza için her şey iyi gidiyor. mükemmel bir lig ve mücadeleci, düzey olarak da Avrupa kalitesinde olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz süre farkı hissediyorsunuz. Mental ve konsantrasyon olarak bizim olduğumuz ligden çok daha öbür. Fazla çalışmanız gerekiyor. Burada olmaktan mutluyum.”

Mina, sıkı savunma olarak kendisini en fazla zorlayan takımların başında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın geldiğini söyledi.

Lige çaba eden tüm ekiplerin güçlü ve iyi futbol oynadığına dikkati çeken Mina, “Bütün ekipler birbirinden şiddet, en küçük uyarı kaybınızı affetmiyorlar. Biz de iyi çalışıyoruz ve maçlara odaklanıyoruz. Bu yüzden de puan tablosunda orta sıralardayız. Hocamız bizim için en iyisini bulduğunu düşünüyorum. Ekip olarak da iyi bir ekibiz. Teknik direktörümüzün bize gösterdiği sistemlere tez adapte olduğumuzu düşünüyorum.” diye konuştu.

Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Mina, bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Tarih: 17.03.2018 12:33

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Kaynak: www.ajansspor.com

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