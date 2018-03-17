Medipol Başakşehir’in konuğu Beşiktaş

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak uğraş saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya benzer puan ve averajla ikinci sırada başladı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan rastlama 1-1 tamamlandı.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki manâlı ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları sebebiyle sahada olamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.

3 oyuncu suç oluşturan sınırında

Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Tarih: 17.03.2018 10:20

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Kaynak: www.ajansspor.com

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