Kadıköy’de koreografi hazırlığı! Detaylar ortaya çıktı…

Fenerbahçeli taraftarların bugünkü derbi için özel bir koreografi çalışmasında oldukları öne sürülmüştü.

Dün sosyal medyada, bu şovda kullanılacak afişlere ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı. Görsellerde şut çeken Fenerbahçeli bir figür ile gözyaşları sel olmuş bir Aslan figürü yer alıyor.

sırası gelmişken bugünkü maçta Ülker Stadı’nın en ince ayrıntısına kadar dolmasına muhakkak gözüyle bakılıyor. Tribünlerde koreografinin yanı sıra ayrı şovların da yapılacağı kaydedildi. Ülker Stadı’nda bugün bütün anlamıyla bir şölen yaşanması bekleniyor. (Fanatik)

Tarih: 17.03.2018 09:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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